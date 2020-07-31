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Пятница, 31.07.2020
Ну, разве не мило? Питомцы, которые смотрят на вас с безграничной любовью
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Ну, разве не мило? Питомцы, которые смотрят на вас с безграничной любовью

Как сказал Габриэль Гарсиа Маркес, "Возможно, в этом мире ты лишь человек, но для кого-то ты - весь мир". И эти слова можно полностью применить и к нашим домашним питомцам, которые весь день ждут, когда мы вернемся с работы, а вечером, едва услышав за дверью, начинают отчетливо подавать все признаки радости: кто - виляющим хвостом, кто - прыжками вокруг. И когда мы приходим, их счастью нет предела. И это становится очевидно тогда, когда наши глаза встречаются с их глазами.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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