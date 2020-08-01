Наглые морды, на которые невозможно сердиться Коллекция фотографий с наглыми мордами, о дальнейшей судьбе которых ничего не известно, но мы будем надеяться, что им удалось избежать гнева своих хозяев, хотя кто-то наверняка все-таки был лишен любимых вкусняшек.