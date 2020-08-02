На что похожа жизнь с кошкой? Да вот на это

Практически каждая из этих фотографий будет знакома каждому, у кого дома живёт хотя бы одна кошка. Потому что про жизнь с кошкой можно писать справочники и практические руководства. Почему они просят открыть дверь, а когда её открываешь, стоят, как будто ни в чём не бывало? Что такого они видят на стене, что кидаются на неё со всей дури прямо с верхней полки шкафа? И почему им всегда нужно знать, чем занимается их хозяин? Можете ответить? Тогда вам пора приступать к написанию методического пособия!