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Воскресенье, 02.08.2020
На что похожа жизнь с кошкой? Да вот на это
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На что похожа жизнь с кошкой? Да вот на это

Практически каждая из этих фотографий будет знакома каждому, у кого дома живёт хотя бы одна кошка. Потому что про жизнь с кошкой можно писать справочники и практические руководства. Почему они просят открыть дверь, а когда её открываешь, стоят, как будто ни в чём не бывало? Что такого они видят на стене, что кидаются на неё со всей дури прямо с верхней полки шкафа? И почему им всегда нужно знать, чем занимается их хозяин? Можете ответить? Тогда вам пора приступать к написанию методического пособия!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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