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Среда, 05.08.2020
Приколы с абсолютно бессовестными животными
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Приколы с абсолютно бессовестными животными

Прежде чем заводить домашнее животное, нужно сто раз подумать о том, как изменится ваша жизнь (а она обязательно изменится) с появлением в доме живого существа. И если перспективы постоянной уборки, порчи вещей и необходимости ютиться на одном диване, пока любимая кошка спит на отдельном кресле, вас не пугают, то смело заводите домашнего питомца! Потому что удовольствие от их компании, от возможности наблюдать за их забавным поведением или просто гладить эти милейшие существа не сравнится ни с чем!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Животные, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы.
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