Уморительные ситуации, которые могли произойти только в тренажерном зале

Об ошибках новичков в спортзале уже можно слагать легенды. Но каждый раз они превосходят сами себя! Герои нашей подборки действительно старались сделать спорт частью своей жизни, но, кажется, что-то пошло не так…