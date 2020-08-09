Милые домашние питомцы в защитных воротниках Иногда кошкам и собакам по разным причинам приходится носить защитные воротники, но чаще всего для того, чтобы они не лизали рану, которая никак не заживёт, или что-нибудь в этом роде. Владельцы животных нередко сами мастерят такие приспособления для своих питомцев, но их любимцы всё равно не испытывают никакого энтузиазма и радости. Если при просмотре этой фотоколлекции вы улыбнулись хотя бы раз, знайте - вы ужасный человек!