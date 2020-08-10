Не везет, так не везет: курьезные картинки

Люди продолжают каждое утро соблюдать все ритуалы, требуемые для хорошего начала дня (встать с правой ноги, не дать перейти себе дорогу черной кошке и женщине с пустым ведром и т.д.), но продолжение будней почему-то доказывает, что все они были выполнены зря…