Почему некоторым людям нельзя садиться за руль

Когда человек учится вождению, он старается соблюдать все правила дорожного движения. Но, к сожалению, спустя какое-то время после получения прав многие предпочитают пренебрегать этими правилами, в результате чего происходит вот что.