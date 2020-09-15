Министр выложил в Facebook альбом из 10 тысяч однообразных фото и стал звездой сети

Министр автомобильного транспорта и мостов Бангладеш Обайдул Кадер, очевидно, очень любит фотографироваться, ведь в одном из альбомов на его аккаунте в соцсети Facebook скопилось более 10,5 тысяч снимков.
"Как вам фотография 9876?", - поинтересовался журналист Александр Рудоманов в Facebook.
"Я до сих пор не понимаю смысла этого альбома", - добавил автор публикации.
В комментариях, пользователи поделились своим мнением:
"О, спасибо. Хорошо проведу вечер. Как раз искал, что бы посмотреть".
"Вот это у человека самомнение".
"Мне более понравилась 4739".
"Наконец нашлась причина, почему подвисает ФБ".
Стоит отметить, что Кадер имеет более чем 1,2 миллиона подписчиков.
Обайдул Кадер - бангладешский политик, с октября 2016 года являющийся генеральным секретарем Бангладешской лиги Авами - правящей партии страны. В настоящее время он является министром автомобильного транспорта и мостов. Он также был министром по делам молодежи, спорта и культуры с 1996 по 2001 год.