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Министр выложил в Facebook альбом из 10 тысяч однообразных фото и стал звездой сети

Министр выложил в Facebook альбом из 10 тысяч однообразных фото и стал звездой сети
00:04 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Политик выложил в Facebook альбом с более чем 10 тысячами однообразных фотографий, что принесло ему популярность среди пользователей Сети.

Министр автомобильного транспорта и мостов Бангладеш Обайдул Кадер, очевидно, очень любит фотографироваться, ведь в одном из альбомов на его аккаунте в соцсети Facebook скопилось более 10,5 тысяч снимков.  

"Как вам фотография 9876?", - поинтересовался журналист Александр Рудоманов в Facebook. 

"Я до сих пор не понимаю смысла этого альбома", - добавил автор публикации. 

В комментариях, пользователи поделились своим мнением: 

"О, спасибо. Хорошо проведу вечер. Как раз искал, что бы посмотреть".

"Вот это у человека самомнение". 

"Мне более понравилась 4739". 

"Наконец нашлась причина, почему подвисает ФБ". 

Стоит отметить, что Кадер имеет более чем 1,2 миллиона подписчиков. 

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Обайдул Кадер - бангладешский политик, с октября 2016 года являющийся генеральным секретарем Бангладешской лиги Авами - правящей партии страны. В настоящее время он является министром автомобильного транспорта и мостов. Он также был министром по делам молодежи, спорта и культуры с 1996 по 2001 год.

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Все по теме:

Бангладеш, Фотографии, Юмор, Обайдул Кадер.

Автор:

Телеграф
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