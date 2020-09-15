Министр выложил в Facebook альбом из 10 тысяч однообразных фото и стал звездой сети

Политик выложил в Facebook альбом с более чем 10 тысячами однообразных фотографий, что принесло ему популярность среди пользователей Сети.

Министр автомобильного транспорта и мостов Бангладеш Обайдул Кадер, очевидно, очень любит фотографироваться, ведь в одном из альбомов на его аккаунте в соцсети Facebook скопилось более 10,5 тысяч снимков.

"Как вам фотография 9876?", - поинтересовался журналист Александр Рудоманов в Facebook.

"Я до сих пор не понимаю смысла этого альбома", - добавил автор публикации.

В комментариях, пользователи поделились своим мнением:

"О, спасибо. Хорошо проведу вечер. Как раз искал, что бы посмотреть".

"Вот это у человека самомнение".

"Мне более понравилась 4739".

"Наконец нашлась причина, почему подвисает ФБ".

Стоит отметить, что Кадер имеет более чем 1,2 миллиона подписчиков.

Обайдул Кадер - бангладешский политик, с октября 2016 года являющийся генеральным секретарем Бангладешской лиги Авами - правящей партии страны. В настоящее время он является министром автомобильного транспорта и мостов. Он также был министром по делам молодежи, спорта и культуры с 1996 по 2001 год.