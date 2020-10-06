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Канадская армия потроллила американских ультраправых и это взорвало сеть

Канадская армия потроллила американских ультраправых и это взорвало сеть
Обновлено 06:27 Сегодня Телеграф BBC Фото: Forbes
Вооруженные силы Канады потроллили ультраправую организацию США "Гордые парни" (The Proud Boys) присоединившись к ЛГБТ-флешмобу.

На днях в соцсети Твиттер запустили флешмоб, целью которого является подавление контента, связанного с деятельностью этой организации. 

Для этого пользователи постят фотографии с ЛГБТ-парадов, отмечая их хештегом #ProudBoys.

The Proud Boys, основанная в 2016 году канадско-британским правым активистом Гэвином Макиннесом, является ультраправой группировкой. Они прославились своей антимигрантской риторикой и жестокими столкновениями с левыми группами во время протестов движения Black Lives Matter.

К флешмобу присоединились и Вооруженные силы Канады в США. 

Всего за два дня с момента публикации, пост набрал более 250 тысяч лайков и более 33 тысяч ретвитов. 

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подвергся критике после комментариев о группе The Proud Boys во время дебатов с Джо Байденом. Когда его попросили осудить сторонников превосходства белой расы, Трамп вместо этого призвал Proud Boys "отступить и стоять в стороне".

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Многие члены группы восприняли его слова как одобрение. Трамп позже все же заявил, что осуждает "Гордых парней" и всех сторонников превосходства белой расы.

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США, ЛГБТ, Канада.

Автор:

Телеграф
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