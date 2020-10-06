Канадская армия потроллила американских ультраправых и это взорвало сеть

Вооруженные силы Канады потроллили ультраправую организацию США "Гордые парни" (The Proud Boys) присоединившись к ЛГБТ-флешмобу.

На днях в соцсети Твиттер запустили флешмоб, целью которого является подавление контента, связанного с деятельностью этой организации.

Для этого пользователи постят фотографии с ЛГБТ-парадов, отмечая их хештегом #ProudBoys.

The Proud Boys, основанная в 2016 году канадско-британским правым активистом Гэвином Макиннесом, является ультраправой группировкой. Они прославились своей антимигрантской риторикой и жестокими столкновениями с левыми группами во время протестов движения Black Lives Matter.

К флешмобу присоединились и Вооруженные силы Канады в США.

Всего за два дня с момента публикации, пост набрал более 250 тысяч лайков и более 33 тысяч ретвитов.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подвергся критике после комментариев о группе The Proud Boys во время дебатов с Джо Байденом. Когда его попросили осудить сторонников превосходства белой расы, Трамп вместо этого призвал Proud Boys "отступить и стоять в стороне".

Многие члены группы восприняли его слова как одобрение. Трамп позже все же заявил, что осуждает "Гордых парней" и всех сторонников превосходства белой расы.