Канадская армия потроллила американских ультраправых и это взорвало сеть

На днях в соцсети Твиттер запустили флешмоб, целью которого является подавление контента, связанного с деятельностью этой организации.
Для этого пользователи постят фотографии с ЛГБТ-парадов, отмечая их хештегом #ProudBoys.
The Proud Boys, основанная в 2016 году канадско-британским правым активистом Гэвином Макиннесом, является ультраправой группировкой. Они прославились своей антимигрантской риторикой и жестокими столкновениями с левыми группами во время протестов движения Black Lives Matter.
К флешмобу присоединились и Вооруженные силы Канады в США.
#ProudBoys pic.twitter.com/rEFL7xIqXu
— Canadian Forces in (@CAFinUS) October 4, 2020
Всего за два дня с момента публикации, пост набрал более 250 тысяч лайков и более 33 тысяч ретвитов.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подвергся критике после комментариев о группе The Proud Boys во время дебатов с Джо Байденом. Когда его попросили осудить сторонников превосходства белой расы, Трамп вместо этого призвал Proud Boys "отступить и стоять в стороне".
Многие члены группы восприняли его слова как одобрение. Трамп позже все же заявил, что осуждает "Гордых парней" и всех сторонников превосходства белой расы.