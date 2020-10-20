Когда рыбалка пошла не по плану: в Австралии мужчина "поймал" удочкой крокодила (Видео)

Мужчина поймал на крючок необычный улов и прославился в сети.

Видео необычного улова рыболова Трента де Вита из Австралии стало вирусным в сети.

На кадрах опубликованных Rod and Rifle Tackleworld Katherine заметно, как мужчина пытается вытащить улов, однако вместо крупной рыбины там оказывается крупный крокодил.

Видео обнародовано на прошлой неделе и было репостнуто более 11 тысяч раз.

"Кто-нибудь собирается возвращать это мне?", - пошутил мужчина.

Клип длиной почти две с половиной минуты заканчивается тем, что де Виту в конечном итоге удается вырвать приманку из зубов рептилии.

Позже де Вит рассказал Daily Mail Australia, что ловля рептилий на крючок не является редкостью в этом районе.

"Вы можете случайно зацепить их, но этот выглядел так, будто на самом деле пытался съесть приманку", - сказал он изданию.

Напомним, в сентябре в Австралии группа китов заплыла в реку, кишащую крокодилами.