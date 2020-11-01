В "Лиге смеха" показали "адскую" пародию на Дмитрия Гордона (видео)

Украинские комики, участники "Лиги смеха" команда Х.П.З.Я показали пародию на програму "В гостях у Дмитрия Гордона".

В юмористическом номере комики постебались над "фишечками" Дмитрия Гордона. В частности, в своих интервью и публичных выступлениях журналист часто ссылается на свои источники и вспоминает материалы, сделанные им ранее.

Припомнили Гордону и его своеобразную манеру интервью. Вопросы журналиста часто раскрывают собеседника с неожиданной стороны.

В номере комики обыграли интервью Гордона с Люцифером. Любопытно, что во время "интервью" Сатане позвонил его "босс" - Арсен Борисович. Арсена Авакова критики часто называют "чорт", припоминая странные действия полиции. В частности, дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, по которому в СИЗО попали известные волонтеры и ветераны АТО, однако их вина вот уже год не доказана.