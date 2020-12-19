Европейский двор при помощи фотошопа превратили в украинский: в сети обсуждают результат

В сети показали, как сделать европейский двор украинским с помощью магии графического редактора.

"Немного фотошопа и европейский двор становится украинским", - написал пользователь сети Евгений Чопенко.

В комментариях пользователи сети указали, на отсутствие других неотъемлемых атрибутов:

"Кофейни и настоящего царь-балкона. А еще лебеди из шин не помешают"

"Еще проводов разных надо было добавить"

"А где кондиционеры?"

"А где же точечное утепление фасада?"

Как сообщалось ранее, в Киеве нашли настоящий двухэтажный "царь-балкон" с пристроенной к нему шахтой лифта. Пользователи сети даже предложили создать по его мотивам "альтернативный альтернативному" логотип столицы, а другие пользователи заметили, что его даже видно на спутниковых картах Google.