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В Египте повара арестовали за пикантное украшение кексов (фото)

В Египте повара арестовали за пикантное украшение кексов (фото)
01:27 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Силы безопасности Египта арестовали повара-кондитера, который приготовил на частную вечеринку кексы по случаю дня рождения в одном из спортивном клубе в богатом районе Каира с довольно пикантными украшениями в виде мужских гениталий.

Египетские СМИ активно “разнесли” эту новость по просторах сети, публикуя кексы с “изюминкой”, которые описали как “неприличные и аморальные”.

Женщину-повара арестовали у нее дома после того, как участники вечеринки поделились фотографиями кексов в социальных сетях. Таким образом египетское государство контролирует общественную мораль.

Одна из египетских газет написала, что кондитер в слезах прибыла в прокуратуру Каира и рассказала, что посетители клуба сами попросили у нее торты в этих формах.

После допроса в прокуратуре ее освободили под залог в размере 5000 египетских фунтов (233 фунта стерлингов).

Ранее, “Телеграф” писал, что повар Эктор Хименес-Браво поразил подписчиков голым фото.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Египет, Арест, Повар.
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