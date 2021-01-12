Это уже перебор: Эктор Хименес-Браво смутил поклонниц голым фото

Главный судья кулинарного шоу “Мастер Шеф” Эктор Хименес-Браво оказывается может поражать не только рецептами вкусных блюд, но и достаточно откровенными снимками.

На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовал очень пикантный снимок. Эктор Хименес-Браво позирует обнаженным на белой постели, демонстрируя накачанные руки и тело.

“Тут могла бы быть Ваша реклама” - подписал снимок шеф-повар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Подписчики судьи “Мастер Шефа” по-разному восприняли такое откровение повара. В основном фолловеры пишут, что такие снимки могут только испортить его репутацию. Однако есть и те, кто отметил хорошую фигуру кулинара.

“Что делает карантин с людьми”, “Седина в бороду, бес в ребро!”, “Неожиданно”, “Ого”, “Кажется я знаю, кто мне сегодня присниться”, “Шалунишка”, “Ну это перебор”, “Эктор, Вас взломали?” - пишут в сети.

Ранее, “Телеграф” писал, что, Эктор Хименес-Браво поделился рецептом праздничного чизкейка с нутеллой и печеньем Oreo.