Необычный чизкейк с Oreo: судья "Мастер Шеф" поделился рецептом праздничного десерта (фото, видео)

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво, который ранее рассказал, как нужно правильно готовить популярное тайское блюдо, в преддверии новогодних праздников поделился рецептом вкусной выпечки - чизкейк с Nutella и печеньем Oreo.

"Хочу поделиться с Вами рецептом, который станет идеальным украшением для каждого праздничного стола. Это чизкейк с нутеллой и Орео! Невероятное сочетание настоящих сладкоежек", - написал судья проекта "Мастер Шеф".

Ингредиенты:

Для коржа:

210 гр сливочного масла

28 шт. печенья Oreo (мелко раздавлено)

Начинка:

650 гр сливочного сыра

5 яиц

120 гр сахара

240 гр сливок

1 ст. л. ванильного экстракта

500 гр Nutella

Способ приготовления:

1. Печенье перебить в куттере. Добавить растопленное сливочное масло. Равномерно засыпать в форму для выпекания. Отправить в духовку на 15 минут, 165 градусов.

2. Взбить сливочный сыр, добавить нутеллу, сливки, яйца, сахар. Перебить до однородной массы. Добавить ванильный экстракт или ванилин.

3. Достать из духовки печенье, дать остыть.

4. Залить равномерно второй слой и отправить в духовку на 1:00. 165 градусов.

5. Выключить духовку и не доставать чизкейк еще 1:00.

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