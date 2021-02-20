Кот эмоционально отреагировал на отъезд хозяйки и стал звездой сети (видео)

Котик из Китая по кличке Фу фу эмоционально отреагировал на отъезд хозяйки, из-за чего стал звездой сети.

Соответствующие кадры обнародованы в Телеграм-канале "Алгоритм".

Как сказано в сообщении, котейка очень не любит оставаться один, а потому с трудом воспринял отъезд хозяйки, которая отправилась к родителям праздновать китайский Новый год.

Когда она подключилась по видеосвязи, то увидела лишь заплаканную мордашку домашнего любимца, просившего женщину вернуться домой.

Видео мгновенно стало вирусным, а хозяйка была вынуждена вернуться домой на несколько дней раньше.

Как сообщалось ранее, элитный южнокорейский отель принес извинения молодоженам за неисправность с окнами в их номере люкс. Прохожие могли наблюдать как семейная пара отдыхает в сауне.