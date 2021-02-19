Прохожие видели голых молодоженов: южнокорейский отель угодил в скандал из-за специфики номеров (фото)

Элитный южнокорейский отель принес извинения молодоженам за неисправность с окнами в их номере люкс. Прохожие могли наблюдать как семейная пара отдыхает в сауне.

История берет свое начало 15 февраля, когда один корейский блогер написал отзыв о своем пребывании в пятизвездочном отеле The Grand Josun, расположенном на популярном острове Чеджу. В тексте сообщения автор указывает, что проводил там медовый месяц со своей женой. "Отпуск оказался худшим воспоминанием в моей жизни", — заявил блогер, пишет CNN.

В последний день отдыха блогер вышел на прогулку и обнаружил, что окна в сауне прозрачные, и он может наблюдать все, что происходит внутри

"Ванные комнаты можно было увидеть снаружи, от входа в отель, с пешеходной дорожки, с автостоянки и даже с балконов соседних гостиничных номеров. Когда мы с женой об этом узнали, мы были шокированы. Мне плохо при мысли о том, что мы пользовались душевой и сауной на глазах у многих людей ", — рассказал турист.

Молодожены обратились в полицию. Сейчас правоохранители изучат записи с камер видеонаблюдения, чтобы определить, не делал ли кто-то из прохожих незаконные фотографии или видео. В отеле уже извинились перед туристами и пообещали принять меры по устранению неисправности. Администрация заведения объяснила, что специальное покрытие на окнах не позволяет видеть людей в сауне днем, а в темное время суток опускаются жалюзи.

Напомним, в самом центре Праги открылся отель в котором могут остановиться только люди с COVID-19.