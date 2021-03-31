День смеха уже завтра: лучшие простые первоапрельские шутки и приколы

Приближается самый веселый праздник в году, который посвящен положительным эмоциям — День смеха. По традиции в этот день происходит наибольшее количество различных пранков и розыгрышей, на которые никто не обижается.

"Телеграф" подобрал несколько веселых розыгрышей, способных поднять настроение вам и вашим друзьям.

Один из самых милых и вкусных розыгрышей - это смешать конфеты Skittles и M&M’s. Правда необычно в упаковке с шоколадными конфетками найти несколько сладких или кислых. Также можно заменить кока-колу на соевый соус.

Так, как сейчас карантин, то очень важно мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком. Вот будет смешно, когда у ваших домочадцев не получится этого сделать. Покрасьте мыло бесцветным лаком, а когда оно подсохнет, положите его на привычное место.

Сделайте утро ваших друзей и родных веселей - добавьте в их жизни красок. А поможет в этом вам пищевой краситель - добавьте его в воду, на зубную щетку, и куда еще придумается.

Если у вас есть домашний питомец, то почему бы не поменять местами содержимое из коробки корма и хлопьев?

Если вы работаете в офисе, то и для вас есть прикольчик. Заклейте скотчем мышку и наблюдайте, как ваши коллеги пытаются работать на компьютере. Или же поменяйте коллегам заставку на экране на print screen. Совет: очистите рабочий стол, чтобы не смазалось впечатление, и установите картинку обоями.

Создайте клеевую кляксу из лака для ногтей, и "переверните" перед мамой на ковре. Только не перестарайтесь, чтобы мамы/бабушки оставались здоровы.

Как насчет угостить своих гостей печеньками с зубной пастой вместо крема? Совет: аккуратно вынимайте крем из печенья, ведь оно должно оставаться целым, чтобы никто ничего не заподозрил.

Ранее, "Телеграф" писал, что уже отметился неудачной первоапрельской шуткой производитель автомобилей Volkswagen, который сообщил в СМИ, что готовится ребрендинг филиала электромобилей в США.