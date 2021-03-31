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В Volkswagen успешно пропиарились первоапрельской шуткой: что придумали в компании
В Volkswagen успешно пропиарились первоапрельской шуткой: что придумали в компании

В Volkswagen успешно пропиарились первоапрельской шуткой: что придумали в компании

В Volkswagen успешно пропиарились первоапрельской шуткой: что придумали в компании
09:44 Сегодня Телеграф

Германский производитель автомобилей  Volkswagen запустил в СМИ информацию о ребрендинге своего филиала электромобилей в США. Однако, позже в компании признались, что это была всего лишь первоапрельская шутка.

Еще 29 марта в компании заявили об изменении названия структуры в США на "Voltswagen of America". Речь шла о заводе автопроизводителя в Чаттануге, штат Теннесси, где будут производить электромобили, пишет cnbc.

Таким образом,  Volkswagen   собирались сделать вклад в "будущие инвестиции компании в электронную мобильность". Ребрендинг был запланирован на 29 апреля, а пресс-релиз был опубликован в марте якобы по ошибке.

Однако, позже в компании заявили, что разговоры о ребрендинге были первоапрельской шуткой.

Смена названия была трюком, чтоб заставить общественность обсуждать новость о выпуске компанией первого электрического внедорожника, заявил представитель Volkswagen, пишет wsj.

Однако, американцы не оценили немецкий юмор. Началась суматоха на рынке с продажей акций компании, что незамедлительно привело к снижению их стоимости. Поэтому фирме пришлось давать опровержение еще до наступления 1 апреля.

Напомним, ранее концерн Volkswagen уже попадал в крупный скандал, известный как "дизельгейт".

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Volkswagen, Пиар, Ребрендинг, 1 апреля.
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