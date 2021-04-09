"Бутылочное" искусство в Одессе породило волну шуток и мемов

В Одессе скульптура на фронтоне одного из фасадных окон дома Руссова на Садовой улице лишилась лица и раскрыла свое пластиковое нутро.

Фотографией скульптуры поделился в соцсети Фейсбук краевед Евгений Сокольский.

"Бесполая скульптура на доме Русова, который открывали с оркестром, потеряла своё лицо. Заодно открылись некоторые секреты мастерства", - написал он.

Как сообщает Думская, первый этап реставрации здания завершился в декабре 2019 года и тогда это обошлось бюджету в 150 миллионов гривен.

Реставрацией занималась компания "Укрспецпроект", бывшей руководительнице которой Елене Сердюк было сообщено о подозрении в растрате имущества.

По данным полиции, компания выиграла тендер на реконструкцию в 2018 году и оценила работы в более 100 миллионов гривен.

Издание также подшутило на ситуацией, обнародовав меткую карикатуру.

Не отстают и пользователи сети, обыграв ситуацию забавными мемами.

Как сообщалось ранее, ехавший в пассажирском поезде Измаил – Киев датчанин сам помыл окно в купе, чтобы видеть, где собственно проезжает.