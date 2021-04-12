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Настроение поднимается на орбиту: лучшие мемы о Дне космонавтики

Настроение поднимается на орбиту: лучшие мемы о Дне космонавтики
Обновлено 14:59 Сегодня Телеграф

Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, которому удалось покинуть пределы земной атмосферы.

Это событие навсегда изменило дальнейший ход человеческой истории, а потому шутки на космическую тему никогда не потеряют актуальности. 

День космонавтики мемы

День космонавтики мемы

День космонавтики мемы

День космонавтики мемы

День космонавтики мемы

День космонавтики мемы

Естественно не оставили без внимания и без истинных владык интернета. 

День космонавтики мемы

День космонавтики мемы

Ну и куда же без главного "космонавта" Украины. 

День космонавтики мемы

Для тех, кто интересуется подобной тематикой и ролью Украины в покорении межзвездного пространства, "Телеграф" подготовил специальный проект #ГордістьУкраїни, в котором читатели смогут узнать о положении дел в отечественной космической индустрии. 

Большой материал "Ядерный реактор на Луне и космодром возле Крыма: как Украина совершает космический камбэк" уже доступен на сайте. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 224

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Юмор, Мемы, День космонавтики.
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