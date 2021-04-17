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Дизайнеров ничем не удивишь: реклама раковарни с летающей коровой поразила сеть

Дизайнеров ничем не удивишь: реклама раковарни с летающей коровой поразила сеть
Обновлено 10:11 Сегодня Телеграф

Украинцев повеселил необычный заказ, пришедший украинскому дизайнеру, которому заказали рекламу раковарни.

Об этом сообщили в Twitter.

Казалось бы, что тут такого – заказ и заказ, но так оно бы и было, если бы клиент не заказал на рекламном баннере изобразить "летящую корову с крыльями как у самолета или чайки", а в зубах у нее ведро с раками с надписью "Вкуснотища". За ней должны лететь два крокодила и муравей с пастью как у хищника, а "над всем этим радуга и вдали Родина Мать".

В сети стали обсуждать пожелания клиента, похвалив его за бурную фантазию. Многие предложили свои варианты баннера.

"Мне нравится как крокодилы поглядывают друг на друга оху*вше от фиолетового муравья, у которого ни крыльев, ни самолета лол как он летит?!?!?", "Это ах*енно. Аж раков захотелось купить", "Это шедевр", - пишут в сети.

Реклама раковарни

Реклама раковарни

Реклама раковарни

Реклама раковарни

Как сообщал "Телеграф", ранее в Николаеве обнаружили необычный двухэтажный балкон, который стал поводом для шуток украинцев.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 131

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Фото, Дизайнеры, Курьезы, Коровы, раковарни.
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