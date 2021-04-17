Полоскуны, порнозвезды и экстремалы: лучшие курьезы с котами за неделю

У большинства наступили выходные, но холодная весна не дает насладиться теплыми лучиками солнца, под воздействиями которого вырабатывается витамин D, синтезирующий известный нам "гормон счастья" серотонин. Не беда!

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Жестокое нападение диких кошек на человека. Не для слабонервных!

Ох, как знакомо... Только начнешь с понедельника следующей недели следующего месяца качаться, как на тебе! Придется ждать восстановления организма до следующего раза...)

Плати комиссию!

Тот случай, когда буквально решается твоя судьба.

Расскажи ему, как тяжело смотреть на губы, которые не можешь поцеловать...)

Идеальные представители пессимистов, реалистов и оптимистов. Но экстрим у всех в крови!)

Мама, да я просто мультики смотрел! Честное слово!

Обычные будни дистанционных работников:)

Зачем та Неделя моды в Париже? Нашим дизайнерам есть чем удивить!

Кто заказывал суши?)))

Только не обляпайтесь, мадам.

Скали, меть территорию! Я его задержу!

Ах, любовь невозможна...)

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