Поющие, игривые и храпящие: 11 самых смешных котиков этой недели на видео и в мемах

Наверняка в мире нет людей, которые не любят котиков, а особенно приколы о них. Танцующие, поющие, прыгающие - все это модно характеризует котиков из подборки, которую "Телеграф" составил для вашего хорошего настроения.

Как насчет известного хита леди Гаги "Poker Face" в исполнении черного котика и его хозяина?

Или пушистого полосатика, который отлично играет на барабанах в виде туалета.

А может вам понравиться мурлык, который отвечает на каждый зов своего хозяина?

Все мы знаем, что коты еще те попрошайки, поэтому это видео чистейшая правда. А что если бы у Фродо из "Властелина колец" был такой любимец?

А плюс ко всему они еще и воришки. Хотя, это же все ради еды.

Однозначно коты лучшие помощники в любом деле. Даже если это и ремонт автомобиля.

Когда очень устаешь, иногда можешь заснуть в такой позе, что и сам от себя не ожидаешь. Также и с котами. А вы что думали, легко прыгать-бегать? Вы только посмотрите на этого милого "храпунцеля".

Не зря ведь котов называют домашними докторами. А что если бы они и вправду работали бы в больницах? Мы уверенны примерно такие бы рецепты получали больные.

Когда у хозяина нет времени с тобой играть, а тебе уж сильно хочется.

Немножко "печальки" и чипсов со вкусом горя.

Ну и еще немного о жизненных ситуациях. Этот котик точно знает толк в вызывании такси после встречи с друзьями.