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Поющие, игривые и храпящие: 11 самых смешных котиков этой недели на видео и в мемах

Поющие, игривые и храпящие: 11 самых смешных котиков этой недели на видео и в мемах
Обновлено 10:28 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Наверняка в мире нет людей, которые не любят котиков, а особенно приколы о них. Танцующие, поющие, прыгающие - все это модно характеризует котиков из подборки, которую "Телеграф" составил для вашего хорошего настроения.

Как насчет известного хита леди Гаги "Poker Face" в исполнении черного котика и его хозяина?

Кошка сама принесла больных котят в ветклинику за помощью: видео тронуло сеть

Или пушистого полосатика, который отлично играет на барабанах в виде туалета.

А может вам понравиться мурлык, который отвечает на каждый зов своего хозяина?

Кот вдохновил художника на картину, разбив лобовое стекло его машины: детали ЧП в Днепре

Все мы знаем,  что коты еще те попрошайки, поэтому это видео чистейшая правда. А что если бы у Фродо из "Властелина колец" был такой любимец?

А плюс ко всему они еще и воришки. Хотя, это же все ради еды.

В Одессе пенсионер, рискуя жизнью, спас кота (видео)

Однозначно коты лучшие помощники в любом деле. Даже если это и ремонт автомобиля. 

Когда очень устаешь, иногда можешь заснуть в такой позе, что и сам от себя не ожидаешь. Также и с котами. А вы что думали, легко прыгать-бегать? Вы только посмотрите на этого милого "храпунцеля".

"Весенний няв-няв": появились фото по-настоящему мартовского Крыма

Не зря ведь котов называют домашними докторами. А что если бы они и вправду работали бы в больницах? Мы уверенны примерно такие бы рецепты получали больные.

Когда у хозяина нет времени с тобой играть, а тебе уж сильно хочется. 

Немножко "печальки" и чипсов со вкусом горя.

Кот эмоционально отреагировал на отъезд хозяйки и стал звездой сети (видео)

Ну и еще немного о жизненных ситуациях. Этот котик точно знает толк в вызывании такси после встречи с друзьями.

Моряки на своих спинах спасли котов с горящего корабля: фото восхитили сеть

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 205

Все по теме:

Смех, Настроение, Курьезы, Приколы, Котики.
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