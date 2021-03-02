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"Весенний няв-няв": появились фото по-настоящему мартовского Крыма

"Весенний няв-няв": появились фото по-настоящему мартовского Крыма
04:31 Сегодня Телеграф

В отличие от большей части Украины, где весну в понедельник, 1 марта, можно наблюдать пока только на календаре, в аннексированный Крым она пришла по-настоящему.

Об этом можно судить по фото, опубликованным блогером под ником RoksolanaToday&КрымUA в Twitter.

Главными признаками прихода весны на полуостров можно считать появление рыбаков на набережной Балаклавы и котов на крышах повсеместно – в Симферополе, Судаке и т.д.

 

 

 

Также нельзя забывать о подснежниках – желтых и белых, которые также не забыли появиться и порадовать своим появлением местных жителей.

 

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 2 марта, днем температура воздуха на полуострове будет варьироваться в пределах +5…+7, а ночью – от -2…0.

Прогноз погоды в Крыму 2 марта

Как сообщал "Телеграф", ранее появились фото горного Крыма весной.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Крым, Коты, Фото, Весна, Аннексия Крыма.
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