"Весенний няв-няв": появились фото по-настоящему мартовского Крыма

В отличие от большей части Украины, где весну в понедельник, 1 марта, можно наблюдать пока только на календаре, в аннексированный Крым она пришла по-настоящему.
Об этом можно судить по фото, опубликованным блогером под ником RoksolanaToday&КрымUA в Twitter.
Главными признаками прихода весны на полуостров можно считать появление рыбаков на набережной Балаклавы и котов на крышах повсеместно – в Симферополе, Судаке и т.д.
Балаклава
типичная pic.twitter.com/03vTJkcrG2
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 1, 2021
А вы как думали!
Симферополь
Весна
В хорошем смысле слова) pic.twitter.com/jJjWSVK1Oi
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 1, 2021
Котяче радіо Судака передає-
завтра березень! pic.twitter.com/qrJK56g0W5
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) February 28, 2021
Также нельзя забывать о подснежниках – желтых и белых, которые также не забыли появиться и порадовать своим появлением местных жителей.
Аю Даг вчера
свеженький) pic.twitter.com/sg1pmpI6Rx
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) February 28, 2021
По данным Укргидрометцентра, во вторник, 2 марта, днем температура воздуха на полуострове будет варьироваться в пределах +5…+7, а ночью – от -2…0.
Как сообщал "Телеграф", ранее появились фото горного Крыма весной.