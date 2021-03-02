"Весенний няв-няв": появились фото по-настоящему мартовского Крыма

В отличие от большей части Украины, где весну в понедельник, 1 марта, можно наблюдать пока только на календаре, в аннексированный Крым она пришла по-настоящему.

Об этом можно судить по фото, опубликованным блогером под ником RoksolanaToday&КрымUA в Twitter.

Главными признаками прихода весны на полуостров можно считать появление рыбаков на набережной Балаклавы и котов на крышах повсеместно – в Симферополе, Судаке и т.д.

А вы как думали!

Симферополь

Весна

В хорошем смысле слова) pic.twitter.com/jJjWSVK1Oi — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 1, 2021

Также нельзя забывать о подснежниках – желтых и белых, которые также не забыли появиться и порадовать своим появлением местных жителей.

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 2 марта, днем температура воздуха на полуострове будет варьироваться в пределах +5…+7, а ночью – от -2…0.

Как сообщал "Телеграф", ранее появились фото горного Крыма весной.