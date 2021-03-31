Кошка сама принесла больных котят в ветклинику за помощью: видео тронуло сеть

В турецком городе Измир кошка в зубах принесла двух котят на лечение в Муниципальное управления здравоохранения. У ее детенышей была глазная инфекция.

Котят мама-кашка приносила с разницей в один день. При этом она просила о помощи, мяукая на глазах недоумевающих врачей. Позже они заметили, что у котят проблемы с глазами и сразу отреагировали, пишет sozcu.

"Мы кормили кошку-мать, живущую на улице возле нас, и давали ей воду. Однако мы не знали, что она родила. Когда мы начали принимать пациентов утром, она явился со своим отпрыском", - рассказывают медики.

Сейчас котят подлечили и отправили с мамой в ветеринарную клинику в Узундер для лучшего ухода.

Сам момент приноса детенышей к врачам вызвал умиление у всех сотрудников управления. Кошка несла котят до кабинета ветеринара, держа их в зубах за холку.

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