Гроза мышей и маленький майор: столичные спасатели завели четырехлапого напарника (фото)

В рядах украинских спасателей появился новый боец. Им стал 4-летний кот по имени Чивас, принятый "на службу" в ряды киевской ГСЧС.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Животное было найдено начальником части специальных спасательных работ АРЗ СП Артуром Моркотенко 28 января 2021 года.

"Именно в тот день наш коллега забрал его из подъезда дома, куда котика подбросили "неравнодушные граждане". Сообщение о том, что уже неделю котенок замерзает и голодает в подъезде Артур увидел в facebook. Поэтому, так же уверенно и решительно, как и во время ликвидации пожаров, наш герой принял решение поселить котика в себя", - уточняют в ГСЧС.

Котенок обрел любящую семью и уход, Ему даже смастерили форменную одежду и вручили специальное звание майора.

Сейчас гроза мышей и эмоциональный утешитель спасателей живет в кабинете своего спасителя. Когда нет необходимости выполнять служебные обязанности, кот котик спит в лотке для бумаг и гуляет по расположению части.

"Вреда животное не сделает, а вот настроение всегда улучшит. На них смотришь и на лице всегда появляется улыбка. Да еще какой он красавчик Чувасик. Вы добрый человек и у вас будет все хорошо в жизни", "Спасибо. Настоящие люди настоящие во всем. Хорошей судьбы котик и всем добрым людям" - написали в комментариях под постом.

Напомним, моряки ВМС Таиланда провели операцию по спасению четырех рыжих кошек с горящего корабля.