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Моряки на своих спинах спасли котов с горящего корабля: фото восхитили сеть

Моряки на своих спинах спасли котов с горящего корабля: фото восхитили сеть
00:36 Сегодня Телеграф

Операцию по спасению четырех рыжих кошек с горящего корабля провели моряки ВМС Таиланда. Животных эвакуировали с места крушения судна на спинах спасателей.

Речь идет о рыболовецком судне Phamonsin Nava 10, которое во вторник, 2 марта,  загорелось и начало тонуть примерно в 13 км (восьми милях) от острова Ко Аданг, сообщает BBC.

Экипаж корабля был подобран проплывавшим мимо рыболовецким судном. Однако вскоре военный корабль Таиланда обнаружил, что на борту остались еще коты. Как выяснилось, животные сбились в кучу на деревянной балке.

Один из моряков подплыл к перевернувшемуся судну и положил кошек себе на спину, чтобы отвести их в безопасное место. К счастью, никто из семейства кошачьих не пострадал. Сейчас о них хорошо заботятся, уверяют моряки, публикуя фото котов в доказательство своих слов.

кошки

Сообщение о спасении кошек вызвали настоящий фурор в сети. Два поста об этой операции в facebook набрали более 6 тысяч лайков каждая. Также многие комментаторы хвалят действия моряков.

Напомним, В Кривом Роге операция по спасению кошки с дерева стала шоком для очевидцев: что произошло можно увидеть по ссылке.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 174

Все по теме:

Животные, Кошки, ВМС Таиланда, Андамандское море.
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