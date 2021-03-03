В Кривом Роге операция по спасению кошки с дерева стала шоком для очевидцев: что произошло (видео)

В коротком видеосюжете, опубликованном в соцсети жительницей Кривого Рога Еленой, запечатлена операция по спасению кошки с вершины дерева. Но вот финальные кадры съемки вместо того, чтобы вызвать умиление, приводят всех в ужас – кошка гибнет.

"Телеграф" не публикует на страницах сайта видео "спасательной операции", но ознакомиться с ним вы можете по этой ссылке. Будьте осторожны, содержание записи может шокировать!

Детали инцидента

"На днях я просто шла по улице и увидела пожарную машину, а сами пожарные раскатывали шланг, – рассказала "Телеграфу" очевидица. – Решила заснять для своих детей, как работают пожарные. И совсем не ожидала увидеть то, что потом случилось. Я стояла далеко, и кошку, сидящую на срезанном стволе дерева на высоте нескольких метров, мне не было видно. Было непонятно, зачем туда направлена сильная струя воды. И вдруг оттуда вниз полетела кошка и, конечно же, разбилась, ударившись о землю. Я была в шоке. И сразу же ушла оттуда. Даже не знаю, что там было дальше... Да и до сих пор в ужасе, как таким образом можно было спасать животное. А видео выложила, чтобы этот случай был уроком для тех, кто вызывает службы для спасения котов".

Пояснение спасателей

В пресс-службе ГСЧС Кривого Рога журналистам ТСН.ua объяснили, что за помощью к спасателям обратилась владелица кошки, забравшейся на дерево и просидевшей там сутки. Ее муж пытался самостоятельно снять кошку, но упал и травмировал ногу. Добраться до животного по пожарной лестнице тоже не получалось, потому хозяйке был предложен такой метод – сбить кошку струей воды и она дала согласие.

Справедливости ради стоит сказать, что криворожские спасатели часто приходят на выручку хозяевам пушистиков. Вот лишь несколько примеров: 19 марта 2019 года при помощи трехколенчатой выдвижной лестницы добрались до кота, сидевшего на дереве на улице Водопьянова на высоте примерно 2-3 этажа. 30 сентября того же года с дерева на улице Ракитина достали кота, просидевшего на 6-метровой высоте 5 суток. 11 марта 2020 года кот самостоятельно не мог слезть с дерева на улице Сергея Параджанова. И здесь также спасатели при помощи лестницы достали несчастное животное и передали его хозяйке целым и невредимым.

А вот такой "радикальный" метод помощи животному встречается впервые.

Реакция соцсетей

Комментируя этот случай, большинство пользователей соцсетей было поражено неудачным решением проблемы. "А как же статья о жестоком обращении с животными?", "Бедное животное, держалось за жизнь, а ее – напором холодной воды!" – возмущаются одни.

"А всего-то надо было побрызгать под деревом валерьянкой или положить вкусно пахнущий корм и кошка сама бы слезла" – дают запоздалый совет другие.

"А вы видели котов, которые со временем не слезли бы с дерева? Много кошачьих скелетов встречали на деревьях?" – иронизируют третьи.

На часто встречающийся вопрос: "Почему все стояли и смотрели? Почему никто не открыл рот и не прекратил это позорное спасение?" собеседница отвечает, что все произошло слишком быстро – буквально в течение 15-20 секунд.