Спасли только одного кота: в Запорожской области мужчина мучил бездомных животных (фото)

Полиция открыла уголовное производство против жителя Энергодара (Запорожская область), которого уличили в жестоком обращении с животными.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что в конце января 2021 года волонтеры, которые пристраивают бездомных животных через соцсети, обратили внимание на мужчину, который слишком активно откликался на объявления и часто забирал животных домой.

После того, как он забрал более пяти животных, зоозащитники решили наведаться к нему и посмотреть, как там поживают питомцы.

Хозяин дома в квартиру их не пустил и животных показывать отказался. Кроме того, он отметился агрессивным поведением.

Позже он таки вернул одного котенка.

По состоянию животного было заметно, что с ним обращались жестоко. Котенок был очень истощенным, живодер вырвал ему когти и нанес многочисленные резанные раны.

После этого волонтеры обратились в полицию.

По факту жестокого обращения с животными открыто уголовное дело. Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет.

Как сообщалось ранее, в Умани малолетние изверги повесили щенка на скакалке. Однако животное спас случайный прохожий.