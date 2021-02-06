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Спасли только одного кота: в Запорожской области мужчина мучил бездомных животных (фото)

Спасли только одного кота: в Запорожской области мужчина мучил бездомных животных (фото)
Обновлено 17:21 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Полиция открыла уголовное производство против жителя Энергодара (Запорожская область), которого уличили в жестоком обращении с животными. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции области. 

Отмечается, что в конце января 2021 года волонтеры, которые пристраивают бездомных животных через соцсети, обратили внимание на мужчину, который слишком активно откликался на объявления и часто забирал животных домой. 

После того, как он забрал более пяти животных, зоозащитники решили наведаться к нему и посмотреть, как там поживают питомцы. 

Хозяин дома в квартиру их не пустил и животных показывать отказался. Кроме того, он отметился агрессивным поведением.

Позже он таки вернул одного котенка. 

По состоянию животного было заметно, что с ним обращались жестоко. Котенок был очень истощенным, живодер вырвал ему когти и нанес многочисленные резанные раны.  

После этого волонтеры обратились в полицию. 

В Энергодаре задержали мужчину из-за жестокого обращения с животными

По факту жестокого обращения с животными открыто уголовное дело. Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет. 

Как сообщалось ранее, в Умани малолетние изверги повесили щенка на скакалке. Однако животное спас случайный прохожий. 

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Все по теме:

Запорожская область, Энергодар, Живодеры, Нацполиция.
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