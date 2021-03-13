В Одессе пенсионер, рискуя жизнью, спас кота (видео)

В Одессе спас от верной смерти кота, который каким-то странным образом оказался на карнизе балкона и в любую минуту мог "нырнуть" вниз.

Видео спасения животного публикует "Одесса INFO".

Пенсионеру пришлось перебраться на внешнюю сторону балкона и, прихватив кота подмышку вернуться обратно, на безопасную часть балкона.

"Бесстрашный дед спас своего друга-кота, который оказался в трудной жизненной ситуации в доме Гоголя", - комментируют кадры в Telegram-канале, где видно, что операция по спасению кота прошла успешно – ни мужчина, ни кот не пострадали.

Отметим, что меньше, чем за полчаса после опубликования видео со спасением четвероногого набрало более 5 тысяч просмотров.

Как сообщал "Телеграф", ранее моряки на своих спинах спасли котов с горящего корабля в Таиланде.