Кот вдохновил художника на картину, разбив лобовое стекло его машины: детали ЧП в Днепре

"Знал бы, где упал, соломки б подстелил"- говорят в народе. Но обычно неприятности случаются в неожиданный момент и в неожиданном месте. Так, 18 марта в Днепре на лобовое стекло симпатичной машинки Citroen C3 Picasso с балкона 6-го этажа упал кот, оставив на нем вмятину и сплошной "узор" из трещин. Припарковавшийся буквально на несколько минут владелец "Ситроена", обнаружив сюрприз, был немало удивлен.

"Телеграфу" он рассказал, в какой ситуации оказался и как нестандартно решил из нее выйти.

У кота из документов – усы, лапы и хвост

-Это произошло около двух часов дня на улице Героев. У меня недавно был день рождения, и я заехал к друзьям отметить его пиццей, - рассказывает житель Днепра Тарас Билоус. – Меня не было буквально15 минут. Машина стояла метрах в 4-5 от дома на оборудованной парковке, потому что на первом этаже находится частная школа и авто здесь стоят регулярно. Кстати, дети постоянно ходят под балконами, так что, хорошо, что животное упало на машину. А если бы кот об асфальт шмякнулся, то не лапу бы сломал, а разбился бы. Наклонное стекло самортизировало, вогнулось.

Чтобы выяснить, что произошло, мужчина зашел в школу, в надежде, что кто-нибудь стал свидетелем инцидента.

- И, оказалось, что одна педагог видела, как из дома вышла пожилая женщина, забрала кошку и быстро вернулась. Мы с этой учительницей вышли на улицу, и вдруг она увидела, как невдалеке идет пенсионерка с "переноской", в которой сидит тот самый кот. Я бросился за ней, и записал видео нашего общения. Она признала, что это ее животное свалилось с карниза.

Но если поначалу хозяйка "летающего" кота была готова частично возместить автолюбителю ущерб, то, после консультации с родными уже передумала. Ее сын объяснил, что животное документов не имеет, его теперь могут просто выставить за дверь и какие тогда к его маме будут претензии? "Отказаться от кошки проще всего. Я женщину не осуждаю, она действует в своих интересах", - говорит Тарас.

О случившемся он сообщил в полицию, а также обратился в страховую компанию.

-Полиция зафиксировала, что это в результате падения кота произошло. В страховой же компании объяснили, что если бы у меня была полная страховка, которая стоит 12,8 тысяч гривен за год, тогда бы это посчитали страховым случаем, но вернули бы всего 30% стоимости лобового стекла и 30% стоимости его установки. Стекло я только готовлюсь заменить и это мне обойдется в 6 с лишним тысяч гривен. То есть, мне бы вернули тысячи 2, при том, что в год я заплатил бы в несколько раз дороже.

Виновник ЧП запечатлен на полотне

Примечательно имя известного художника – Пабло Пикассо - в названии пострадавшего автомобиля. Дело в том, что молодой человек также имеет к изобразительному искусству самое непосредственное отношение. Он работает инженером-конструктором в ракетно-космической отрасли, а в свободное создает замечательные картины.

- Пикассо был очень творческим и очень трудолюбивым, за свою жизнь он создал около 120 тысяч произведений искусства и считается самым успешным художником в мире, - напоминает Тарас Билоус. – Ну и этот автомобиль, который я два года назад пригнал из-за рубежа, растаможил, мне очень понравился. Я сел за руль, первый раз проехался и понял, что это "мой" автомобиль. Да еще и название такое! Потому она мне не только обошлась дорого, но и сердцу дорога. Некоторые люди считают, что машина - это просто "железка", я же уверен, что в каждой из них есть частичка души.

...Неожиданно история, случившаяся с ним, вдохновила Тараса на создание картины – за несколько часов на полотне на фоне Днепра-города и Днепра-реки появился летящий серый кот в красном плаще а-ля Супермен с молотком в правой лапе. Подавать в суд на травмировавшееся животное и его пожилую хозяйку Тарас не будет, а чтобы компенсировать финансовую потерю, решил выставить свою картину на аукцион. И претенденты на нее уже есть.

Фото предоставлено Тарасом Билоусом

Как сообщал "Телеграф", ранее в Одессе мужчина рисковал жизнью, чтобы спасти застрявшего на карнизе кота.