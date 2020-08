"Желаем ему мурлыкающего выхода на пенсию": Главный мышелов британского МИД покидает свой пост

Об этом пишет Соцпортал со ссылкой на официальное заявление дипломатического ведомства.

"В конце августа этого года единственный и неповторимый Палмерстон оставит пост главного Заведующего мышами, чтобы начать новую жизнь в качестве деревенского кота. Мы все будем скучать, но желаем ему мурлыкающего выхода на пенсию", - сказано в сообщении.

At the end of August this year, the Foreign Office’s one and only @diplomog will be standing down in his post as Chief Mouser to begin a new life as a country cat.

We'll all miss him paw-fully, but wish him a purr-fect retirement pic.twitter.com/v5lZurqHE7

— Foreign Office (@foreignoffice) August 7, 2020