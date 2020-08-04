Сидел на пороге и плакал: Кот спустя полтора месяца вернулся домой

Трехлетнего кота переселили к новым хозяевам, но животное сбежало и пройдя 64 км вернулось домой к прежним владельцам.

В Великобритании кот прошел 64 километра, чтобы вернуться домой. Его историю рассказывает британское издание The Sun.

Рыжего кота по кличке Гарфилд его хозяева 53-летний Нил Пэйн и его жена 43-летняя Лиза отдали другой семье, после того, как их дети уехали.

Спустя несколько недель трехлетний кот сбежал от новых владельцев.

Животное, которое всегда оставалось в доме, исчезло из дома своих новых владельцев в Энфилде, Северный Лондон, 20 июня.

А Нил, был "ошеломлен", когда питомца нашел на пороге своего дома в Шиллингтоне, Бедс, в прошлый четверг. Пэйн отметил, что питомец сидел на пороге и плакал.

Спустя полтора месяца животное пришло к дому бывших хозяев.

Британцы сначала не поверили, что перед ними их кот, но позвав животное по кличке, убедились, что это Гарфилд. При этом хозяева утверждают, что кот никогда даже не выходил на улицу. Они не могут понять, как животное смогло найти дорогу к дому и пройти 40 миль.

Напомним, собака и три кошки в Нидерландах выработали антитела к новому коронавирусу, следовательно они уже переболели на COVID-19.