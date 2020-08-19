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Кот-путешественник: животное проехало в опломбированном грузовике из Африки в Германию

Кот-путешественник: животное проехало в опломбированном грузовике из Африки в Германию
12:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В опломбированной фуре случайно обнаружили мохнатого нелегала. Он путешествовал из Африки в Европу.

В Германии в опломбированной фуре, которая прибыла из Туниса, случайно обнаружили котенка. Животное путешествовало из Северной Африки в Европу, включая переправу через Средиземное море.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Пушистого нелегала обнаружили сотрудники компании в баварском регионе Нижняя Франкония, куда прибыл грузовик. Они услышали непонятные звуки и вызвали полицию. Правоохранители обнаружили котенка, который непонятно как оказался в опломбированном грузовике и преодолел такой большой путь. 

О том, что перевозил грузовик и сколько точно дней следовал в Европу не сообщается. Но обычно такой маршрут фуры преодолевают за четыре-шесть дней.

Безбилетный "пассажир" был напуган и хотел есть и пить. В целом его состояние было удовлетворительным. Копы отвезли животное к ветеринару. Известно, что котенок в полном порядке, о нем позаботился врач.

Стоит отметь, что новость о хвостатом путешественнике облетела все местные СМИ и стала вирусной.

Как сообщалось, в Великобритании кот прошел 64 километра, чтобы вернуться домой. Трехлетнего кота переселили к новым хозяевам, но животное сбежало и пройдя 64 км, вернулось домой к прежним владельцам.

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Германия, Африка, Кот.

Автор:

Телеграф
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