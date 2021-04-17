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"Спасите Ваню": россиянин попал в китайское шоу, и теперь не может его покинуть

"Спасите Ваню": россиянин попал в китайское шоу, и теперь не может его покинуть
13:15 Сегодня Телеграф АиФ-Приморье

27-летний переводчик из Владивостока Владислав Иванов случайно попал на китайскую "Фабрику звёзд" и теперь не может ее покинуть.

Об этом пишет в субботу, 17 апреля, российский Telegram-канал "MDK".

"Парень работал переводчиком одного из артистов на шоу и тут его заметили продюсеры. Им понравилась смазливая внешность парня, поэтому они предложили ему участие, пообещав, что через 2 недели он сможет поехать домой. Владислав сначала отказывался, но затем согласился, взял псевдоним Lelush и на ****** исполнил на сцене русский рэпчик... тут и понеслось", - говорится в заметке.

Согласно сообщению, китайцам это понравилось и получил бешеную популярность и голоса зрителей. Теперь покинуть шоу он не может, за это будет огромный штраф по контракту.

"Хоть парень плохо поет и плохо двигается с одинаковым лицом, при этом постоянно говоря, что он хочет уйти — китайцы всё равно только активнее за него голосуют. Из-за этого Владислав вынужден ходить на тренировки и сниматься в рекламах, а видео с ним набирают огромные просмотры", - говорится в заметке.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика:

В комментариях пользователи соцсетей разделились на тех, кто удивляется и смеется над историей парня, а также в шутку предлагает "спасти" россиянина из "китайского плена".

Владислав Иванов_комменты_1

Кто-то даже запустил шуточное голосование в комментариях на тему "попадалова" парня:

Владислав Иванов_комменты_3

Но есть и те, кто возмущается тем, что Иванов недоволен неожиданно свалившимся на него славой и, по идее, деньгами.

Владислав Иванов_комменты_2

Как сообщалось, семейная драма длительностью 20 лет со счастливым финалом произошла на днях в Китае: женщина на свадьбе сына узнала в невесте свою потерявшуюся много лет назад дочь, после чего призналась, что ее сын-жених – приемный.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 155

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Китай, Россиянин, Фабрика звезд, Владислав Иванов, Lelush.
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