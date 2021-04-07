Прямо как в мелодраме: в день свадьбы сына женщина узнала, что невеста — ее дочь

Семейная драма длительностью 20 лет со счастливым финалом произошла на днях в Китае: женщина на свадьбе сына узнала в невесте свою потерявшуюся много лет назад дочь, после чего призналась, что ее сын-жених – приемный.

Об этом пишет во вторник, 6 апреля, интернет-издание "MEDIALEAKS" со ссылкой на китайские СМИ.

Так, жительница Китая, чьё имя не уточняется, 31 марта отмечала свадьбу сына и во время торжества мама жениха заметила на руке невесты знакомое родимое пятно, пишет местное издание Sohu.

"Женщина предположила, что девушка может быть её биологической дочерью. Более 20 лет назад назад её дочка, ещё будучи ребёнком, пропала без вести. Другие детали произошедшего мама решила не раскрывать, но уточнила, что с тех пор не знала, где девочка", - говорится в заметке.

Чтобы проверить свои подозрения, женщина подошла к родным невесты на свадьбе и спросила, не удочерили ли они девушку, на что получила утвердительный ответ и недоумение на лицах родителей: семья была удивлена вопросом, поскольку никогда и никому не рассказывала об этом.

"Супруги заявили, что нашли девочку на обочине дороги более 20 лет назад, решили удочерить её и воспитать как собственную дочь", — пишет китайская газета Oriental Daily.

"Мама жениха объяснила, что родинка на руке невесты точно такая же, какая была у её родной дочки. Немного поговорив друг с другом, невеста, её родители и свекровь решили: произошло воссоединение семьи. В итоге девушка плакала на своей свадьбе от счастья сразу два раза — когда говорила "Да" и когда поняла, что нашла свою мать", - говорится в заметке.

Вместе с тем, после этого встал вопрос о целесообразности свадьбы, поскольку невеста волновалась, что вышла замуж за собственного брата, но биологическая мама девушки рассказала, что её сын тоже приёмный.

"Мама долго, но безуспешно искала дочь, пока не решила усыновить мальчика. Таким образом, её невеста в один миг стала дочкой, а сын — зятем, которого она уже любит", - говорится в заметке.

Как сообщалось, 15 марта, столицу Китая Пекин накрыла мощнейшая за последние 10 лет песчаная буря, но интернет не был бы таковым, если бы его пользователи не обыграли ситуацию забавными мемами.