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В Китае - самая большая песчаная буря за последние 10 лет: аэропорты Пекина отменяют рейсы (фото, видео)

В Китае - самая большая песчаная буря за последние 10 лет: аэропорты Пекина отменяют рейсы (фото, видео)
12:44 Сегодня Телеграф фото: Twitter

В понедельник, 15 марта, в Китае, для которого песчаные бури далеко не редкость, произошла буря из песка, названная местными сейсмологами "самой сильной песчаной бурей за последние десять лет".

Об этом сообщает местное издание global.udn, а пользователи в соцсетях делятся фото и видео ЧП.

О том, что на Пекина надвигается пылевая и песчаная бури стало известно 8 утра. Как пишет издание, теперь, помимо коронавируса, маски на лицах жителей Пекина, спасают их еще и от песка.

Утром в китайской столице уже провели мониторинг состояния воздуха. Индекс загрязнения воздуха также достиг "серьезного уровня загрязнения" из-за песчаных бурь. Видимость в большинстве районов Пекина составляет менее 800 метров.

В связи с природным ЧП в Китае объявили желтый уровень опасности, в аэропортах из-за погодных условий отменили более 400 авиарейсов.

Песчаная буря в Китае

Как сообщал "Телеграф", буквально 14 марта масштабная песчаная буря накрыла несколько регионов Саудовской Аравии, а также Катар и ОАЭ.  

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Китай, Видео, Фото, Песчаные бури.
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