В Китае - самая большая песчаная буря за последние 10 лет: аэропорты Пекина отменяют рейсы (фото, видео)

В понедельник, 15 марта, в Китае, для которого песчаные бури далеко не редкость, произошла буря из песка, названная местными сейсмологами "самой сильной песчаной бурей за последние десять лет".

Об этом сообщает местное издание global.udn, а пользователи в соцсетях делятся фото и видео ЧП.

О том, что на Пекина надвигается пылевая и песчаная бури стало известно 8 утра. Как пишет издание, теперь, помимо коронавируса, маски на лицах жителей Пекина, спасают их еще и от песка.

Nothing like starting the week with a solid Beijing sandstorm @Quicktake pic.twitter.com/eeuzkfvZwA

Утром в китайской столице уже провели мониторинг состояния воздуха. Индекс загрязнения воздуха также достиг "серьезного уровня загрязнения" из-за песчаных бурь. Видимость в большинстве районов Пекина составляет менее 800 метров.

Huge #Sandstorm In Beijing now, have not seen this in past ten years. pic.twitter.com/RJ7IZAsQ73

— Tong Bingxue 仝冰雪 (@tongbingxue) March 15, 2021