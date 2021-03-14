Мощная песчаная буря накрыла сразу несколько стран Среднего Востока: фото и видео явления

Масштабная песчаная буря накрыла несколько регионов Саудовской Аравии, а также Катар и ОАЭ.

Об этом пишет Al Arabiya.

В Саудовской Аравии буря накрыла регионы Эль-Джауф, столицу Эр-Рияд, Кассим, Хайль, а также восточные части Мекки и Медины.

Службы гражданской обороны страны призвала сограждан предпринять меры предосторожности. Людям рекомендуется оставаться дома, особенно тех, кто болеет острыми респираторными заболеваниями.

Водителям же рекомендуется быть внимательными проезжая поблизости с фонарными столбами, электроопорами и рекламными щитами.

Пользователи сети вовсю публикуют фото и видео стихийного явления в соцсетях.

Данных о пострадавших не поступало.

Как сообщалось ранее, в конце февраля Саудовскую Аравию засыпало снегом, отчего некоторые песчаные барханы стали напоминать шоколадное мороженное.