Мощная песчаная буря накрыла сразу несколько стран Среднего Востока: фото и видео явления

Масштабная песчаная буря накрыла несколько регионов Саудовской Аравии, а также Катар и ОАЭ.
Об этом пишет Al Arabiya.
В Саудовской Аравии буря накрыла регионы Эль-Джауф, столицу Эр-Рияд, Кассим, Хайль, а также восточные части Мекки и Медины.
Службы гражданской обороны страны призвала сограждан предпринять меры предосторожности. Людям рекомендуется оставаться дома, особенно тех, кто болеет острыми респираторными заболеваниями.
Водителям же рекомендуется быть внимательными проезжая поблизости с фонарными столбами, электроопорами и рекламными щитами.
Пользователи сети вовсю публикуют фото и видео стихийного явления в соцсетях.
— ThiruttuTweet (@ThiruttuT) March 14, 2021
Yesterday’s Sandstorm pics in #Riyadh.. pic.twitter.com/KsH9nGhcIl
— Saudi-Expatriates.com (@saudiexpat) March 13, 2021
Данных о пострадавших не поступало.
Как сообщалось ранее, в конце февраля Саудовскую Аравию засыпало снегом, отчего некоторые песчаные барханы стали напоминать шоколадное мороженное.