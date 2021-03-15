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Опасно, но смешно: смертельная песчаная буря в Китае попала в мемы

Опасно, но смешно: смертельная песчаная буря в Китае попала в мемы
Обновлено 16:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В понедельник, 15 марта, столицу Китая Пекин накрыла мощнейшая за последние 10 лет песчаная буря, но интернет не был бы таковым, если бы его пользователи не обыграли ситуацию забавными мемами. 

"В китайских соцсетях сегодня много юмора по поводу песчаного шторма в Пекине", - пишет в Твиттер советник консула Британии в Пекине Деней Долакия.  

"Мем о китайской песчаной буре на Weibo: Бегущий по лезвию 2049, Киберпанк 2077, Тяньцзиньский политехнический университет 2021", - пишет руководитель китайского подразделения Washington Post Лили Куо. 

Масштабная песчаная буря началась в пустыне Гоби в провинции Внутренняя Монголия, затем песок протащило ветром по значительной части северного Китая и принесло в столицу страны Пекин. 

В связи с нелетной погодой были отменены около 400 авиарейсов, на улицах затруднено движение транспортных средств, в некоторых регионах были закрыты школы, а людям порекомендовали не покидать дома без надобности. 

Затронуло бедствие и соседнюю Монголию, там, по данным Global Times, уже есть данные о десяти погибших. Еще один человек считается пропавшим без вести. 

Напомним, 14 марта масштабная песчаная буря накрыла несколько регионов Саудовской Аравии, а также Катар и ОАЭ.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Китай, Пекин, Песчаная буря, Стихийное бедствие.
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