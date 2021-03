Опасно, но смешно: смертельная песчаная буря в Китае попала в мемы

В понедельник, 15 марта, столицу Китая Пекин накрыла мощнейшая за последние 10 лет песчаная буря, но интернет не был бы таковым, если бы его пользователи не обыграли ситуацию забавными мемами.

"В китайских соцсетях сегодня много юмора по поводу песчаного шторма в Пекине", - пишет в Твиттер советник консула Британии в Пекине Деней Долакия.

Chinese social media having a bit of fun with today’s #sandstorm in #Beijing pic.twitter.com/g9RRhZCNeL

— Danae Dholakia (@danaedholakia) March 15, 2021