Опасно, но смешно: смертельная песчаная буря в Китае попала в мемы

В понедельник, 15 марта, столицу Китая Пекин накрыла мощнейшая за последние 10 лет песчаная буря, но интернет не был бы таковым, если бы его пользователи не обыграли ситуацию забавными мемами.

"В китайских соцсетях сегодня много юмора по поводу песчаного шторма в Пекине", - пишет в Твиттер советник консула Британии в Пекине Деней Долакия.

Chinese social media having a bit of fun with today’s #sandstorm in #Beijing pic.twitter.com/g9RRhZCNeL — Danae Dholakia (@danaedholakia) March 15, 2021

"Мем о китайской песчаной буре на Weibo: Бегущий по лезвию 2049, Киберпанк 2077, Тяньцзиньский политехнический университет 2021", - пишет руководитель китайского подразделения Washington Post Лили Куо.

China sandstorm meme on Weibo: Blade Runner 2049, Cyberpunk 2077, Tianjin Polytechnic University 2021. pic.twitter.com/SIWOzSPkIM — Lily Kuo (@lilkuo) March 15, 2021

this sandstorm looks creepy

good luck guys#F1Testing pic.twitter.com/mfTyvykNF4 — F1 Memes (@F1MemesTR) March 12, 2021

Масштабная песчаная буря началась в пустыне Гоби в провинции Внутренняя Монголия, затем песок протащило ветром по значительной части северного Китая и принесло в столицу страны Пекин.

В связи с нелетной погодой были отменены около 400 авиарейсов, на улицах затруднено движение транспортных средств, в некоторых регионах были закрыты школы, а людям порекомендовали не покидать дома без надобности.

Затронуло бедствие и соседнюю Монголию, там, по данным Global Times, уже есть данные о десяти погибших. Еще один человек считается пропавшим без вести.

Напомним, 14 марта масштабная песчаная буря накрыла несколько регионов Саудовской Аравии, а также Катар и ОАЭ.