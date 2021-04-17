"Надуло ветром": в Киеве байкер прикрыл номера стрингами (фото)

В Киеве на улице Елены Телиги патрульные полицейские заметили и оштрафовали мотоциклиста, который скрывал номерной знак на "железном коне" женским нижним бельем

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева на странице в соцсети Facebook.

"Табличку с номерным знаком закрывало женское белье. Мужчина уверял патрульных, что не знает, как этот интимный предмет гардероба оказался на номере, предполагал, что "надуло ветром", - говорится в сообщении.

Избежать ответственности мотоциклисту не удалось, патрульные вынесли на водителя постановление по ч. 6 ст. 121 (Управление водителем транспортным средством с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов) КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 850 гривен.

Некоторые пользователи отнеслись к ситуации с юмором. однако многие отмечают, что таких "оригиналов" по столице достаточно много и что штраф не заставит их прекратить скрывать номера.

Как сообщалось, Министерство внутренних дел Украины приняло приказ, которым устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним.