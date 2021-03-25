Автомобильные номера теперь будут выдавать по-новому: в МВД озвучили правила

Министерство внутренних дел Украины приняло приказ, которым устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним.

Об этом сообщается в четверг, 25 марта, на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

" В частности, определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков, установлены требования к информационному содержанию и технических характеристик", - говорится в сообщении.

В Главном сервисном центре МВД отметили, что основным нововведением, которое вводится, является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

"То есть, каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области", - пояснили в Центре.

При этом, добавляют в ведомстве, указанные требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

"Такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних расходов: материальных на изготовление и логистических на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов. В конечном итоге это приведет к экономии бюджетных средств", - отметили в Главном сервисном центре.

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