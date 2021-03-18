В Украине изменят экзамены для получения водительских прав: что важно знать

С 6 апреля претенденты на получение водительских прав будут сдавать теоретический экзамен по знанию ПДД уже по обновленным экзаменационным билетам.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Новые экзаменационные билеты для проверки знаний будущих водителей были составлены благодаря так называемому "Банку экзаменационных вопросов по ПДД", который был составлен по рекомендациям преподавателей профильных учебных заведений и всех желающих. За последние 4 месяца поступила 91 инициатива по изменению тестов.

Стоит отметить, что обновленная теоретическая часть экзамена содержит ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители.

Сервисные центры МВД и дальше продолжают собирать предложения к вопросам по следующим направлениям:

правила дорожного движения;

строение и эксплуатация транспортных средств;

основы безопасного вождения;

основы права в области дорожного движения;

оказания первой медицинской помощи.

Также напоминаем, что для подготовки к сдаче практического экзамена на нашем сайте можно ознакомиться с маршрутами для проверки навыков управления транспортными средствами.

Получить дополнительную информацию и консультацию можно по телефону контакт-центра: (044) 290-19-88 или в сообщениях на официальной Facebook-странице Главного сервисного центра МВД.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что на дорогах в Украине появятся еще 220 камер автофиксации.