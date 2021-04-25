Игривые и смекалистые: мемы и прикольные видео с кошками, которые улыбнут

Плохое настроение из-за последнего выходного перед рабочей неделей? Ничего страшного!
"Телеграф" собрал в одном месте несколько уморительных приколов с котами, которые зарядят позитивом на весь вечер и подарят читателям приятные эмоции от просмотра. Не забудьте поделиться ссылкой со своими друзьями!
Самый идеальный пример добросовестного кассира в магазине:
Факт: Кошки всегда приземляются на лапы. Но не все...)
Ага... Или откусит палец и даже не извинится(((
Если бы "Титаник" сняли коты:
Грустный чел... Пацаненка некому обнять даже, эх(
Тот случай, когда пожадничал на нормальный аттракцион:
И так каждое чертово утро...)
Когда не время и не место, а супружеский долг исполнять все-таки нужно:
С курицей - есть, а вот с собакой, хай оно неладно, нету.
"Такси -3" - режиссерская версия:
В любой ситуации говори: "Я не знаю"!))
А сухого корма для кошек, живущих в квартире с собакой, все равно нет ((
Еще больше смешных видео-приколов с котейками по ссылке.