Игривые и смекалистые: мемы и прикольные видео с кошками, которые улыбнут

Плохое настроение из-за последнего выходного перед рабочей неделей? Ничего страшного!

"Телеграф" собрал в одном месте несколько уморительных приколов с котами, которые зарядят позитивом на весь вечер и подарят читателям приятные эмоции от просмотра. Не забудьте поделиться ссылкой со своими друзьями!

Самый идеальный пример добросовестного кассира в магазине:

Факт: Кошки всегда приземляются на лапы. Но не все...)

Ага... Или откусит палец и даже не извинится(((

Если бы "Титаник" сняли коты:

Грустный чел... Пацаненка некому обнять даже, эх(

Тот случай, когда пожадничал на нормальный аттракцион:

И так каждое чертово утро...)

Когда не время и не место, а супружеский долг исполнять все-таки нужно:

С курицей - есть, а вот с собакой, хай оно неладно, нету.

"Такси -3" - режиссерская версия:

В любой ситуации говори: "Я не знаю"!))

А сухого корма для кошек, живущих в квартире с собакой, все равно нет ((

Еще больше смешных видео-приколов с котейками по ссылке.