"И после этого он сразу же одумается": месть одесситки бывшему насмешила сеть (фото)

В Одессе беременная женщина разрисовала машину бывшего ругательствами чем насмешила сеть.

Об этом 25 апреля сообщили в Телеграм-канале "Одесса как она есть". Там также поделились снимками авто.

На фото видно, что автомобиль "Субару", на улице Добровольского, 139, со всех сторон разрисован матерными словами.

Фото с места событий, снятые очевидцами:

Данный инцидент повеселил пользователей сети.

"Ахахах, вот это круто!", — написала пользовательница Катерина.

"От такой и детей не хочется", - высказался пользователь под ником "К.В".

"Это заводской окрас Субару", — по иронизировал Андрей.

"И после этого он сразу же одумается...", — с иронией прокомментировал пользователь Максим.

Напомним, 25 апреля в Одесской области грузовое авто съехало с проезжей части и влетело в торговый киоск, снеся дорожный знак и ограду.