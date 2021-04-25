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"И после этого он сразу же одумается": месть одесситки бывшему насмешила сеть (фото)

"И после этого он сразу же одумается": месть одесситки бывшему насмешила сеть (фото)
23:28 Вс, 25 Апрель 2021 Телеграф Фото: telegram - Одесса как она есть

В Одессе беременная женщина разрисовала машину бывшего ругательствами чем насмешила сеть.

Об этом 25 апреля сообщили в Телеграм-канале "Одесса как она есть". Там также поделились снимками авто.

На фото видно, что автомобиль "Субару", на улице Добровольского, 139, со всех сторон разрисован матерными словами.

Фото с места событий, снятые очевидцами:

Одесса

Одесса авто

девушка разрисовала авто бывшего матами

Данный инцидент повеселил пользователей сети.

 

"Ахахах, вот это круто!", — написала пользовательница Катерина.

"От такой и детей не хочется", - высказался пользователь под ником "К.В".

"Это заводской окрас Субару", — по иронизировал Андрей.

"И после этого он сразу же одумается...", — с иронией прокомментировал пользователь Максим.

скрин

Напомним, 25 апреля в Одесской области грузовое авто съехало с проезжей части и влетело в торговый киоск, снеся дорожный знак и ограду.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Одесса.
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