В Одессе очень пьяный водитель грузовика устроил курьезную аварию с переворотом (фото)

В Одессе, в Суворовском районе произошло ДТП: грузовик съехал с дороги и влетел в торговый киоск, снеся дорожный знак и ограду.

Об этом 25 апреля сообщили в Телеграм-канале Полиции Одесчины.

В воскресенье утром водитель грузового авто Mercedes Benz, двигался по улице Неждановой и не сумел справиться с управлением из-за чего наехал на дорожный знак, забор и торговый киоск. В результате транспортное средство перевернулось, но никто не пострадал.

Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора Drager, который показал 2.30 промилле.

После чего на 31-летнего мужчину составили протокол.

Кадры с места событий:

Примечательно, что человек при опьянении от 2 промилле может впасть в ступор и потерять способность к пониманию, также получив ослабленные способности к ощущениям, а в добавок вероятность потерять сознание. При этом может нарушиться моторика движений и человек рискует потерять память.

Напомним, что в Киеве в ночь на 25 апреля произошло ДТП: водитель автомобиля пренебрег правилами техники безопасности и на большой скорости влетел в ограждение.