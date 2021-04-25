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Водителя увезли в критическом состоянии: в серьезном ДТП в Киеве машину смяло пополам (фото)

Водителя увезли в критическом состоянии: в серьезном ДТП в Киеве машину смяло пополам (фото)
07:30 Сегодня Телеграф

Серьезная автокатастрофа произошла в Киеве в ночь на воскресенье, 25 апреля. Водитель пострадавшего автомобиля пренебрег правилами техники безопасности.

Об аварии написали в telegram-канале "dtp.kiev.ua". По их информации, инцидент произошел на Проспекте Победы.

"Водитель автомобиля Skoda на большой скорости вылетел с дороги на ограждение"? – указано в сообщении.

Судя по фотографиям с места происшествия, автомобиль буквально смяло пополам.

В сети сообщается, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Из машины его пришлось извлекать спасателям ГСЧС. Сейчас он госпитализирован в критическом состоянии. В сообщении не указано, был ли он в состоянии алкогольного опьянении на момент ДТП.

"Был бы перестегнут, уже бы дома спал", - указали пользователи в комментария к посту.

комментарии

Напомним, в Одессе автомобиль влетел в яму, а после этого в дерево. В результате аварии машину буквально повисла на дереве. Водителя и пассажира увезла "скорая помощь". К счастью, все остались живы. Чтобы снять автомобиль с дерева, пришлось использовать бензопилу.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 3,828

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Киев, ДТП, Авария.
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