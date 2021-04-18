Чудом никто не погиб: из-за дорожной ямы авто влетело на дерево в Одессе (фото и видео)

Одесситы, проснувшиеся в воскресенье рано утром, 18 апреля, смогли стать очевидцами не обычных последствий аварии. На улице Генерала Петрова автомобиль буквально завис на дереве.

Новость о ДТП опубликовал telegram-канале "Новости Одесса".

"Не доброе утро на: Генерала Петрова. Водитель влетел в яму, а затем в дерево и повис. Слава Богу все живы".

Вскоре стали известны некоторые подробности дорожного происшествия. По информации telegram-канала "**евая Одесса", во время аварии в машине находилось два человека. Само ДТП произошло по адресу улица Генерала Петрова 1.

Авторы канала опубликовали видео последствии аварии. На нем видно как водителя, пожилого мужчину, пришлось доставать из автомобиля нескольким спасателям. После этого сотрудники ГСЧС подпилили бензопилой дерево, чтобы опустить автомобиль на землю.

В комментариях люди в основном выразили удивление, как машину смогло занести на дерево?. Один из пользователей предложил свою версию развития событий: "Только сейчас увидел! Передний левый диск разбит (пробит). Его естественно выкинуло на встречку. Видно ехал около 70 и разбил диск об порезанный асфальт. Знаки ремонтных работ? Вы серьезно?".

Напомним, в Одессе автомобиль сбил пешехода насмерть. После этого труп переехало маршрутное такси.