Поющие, танцующие и нелепые: лучшие картинки и мемы с котами за неделю

Праздники наступили и настроение отличное. Ну, а если некоторым дорогим читателям все же взгрустнулось, пора принять большую дозу "антигрустина" и повеселиться в эти длинные выходные.
"Телеграф" сделал уморительную подборку фото- и видеоприколов для поднятия настроение всем на свете!
"Я не думаю, что моя мама знает, как играть с кошками", но под "Ча Ча Ча" у нее отлично получается))
Эх, непростая жизнь котов, у которых хозяин на веки alone...
Не надо так.)))
Когда коты видят за окном крылатую особь, они выглядят так, как будто молятся сатане:
С дороги, с*чка))
Все, надо в "Голос країни":)
Еще больше смешных видео-приколов с котейками по ссылке.