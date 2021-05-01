Поющие, танцующие и нелепые: лучшие картинки и мемы с котами за неделю

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14:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Праздники наступили и настроение отличное. Ну, а если некоторым дорогим читателям все же взгрустнулось, пора принять большую дозу "антигрустина" и повеселиться в эти длинные выходные.

"Телеграф" сделал уморительную подборку фото- и видеоприколов для поднятия настроение всем на свете!

"Я не думаю, что моя мама знает, как играть с кошками", но под "Ча Ча Ча" у нее отлично получается))

Эх, непростая жизнь котов, у которых хозяин на веки alone...

Не надо так.)))

Когда коты видят за окном крылатую особь, они выглядят так, как будто молятся сатане:

С дороги, с*чка))

Все, надо в "Голос країни":)

Еще больше смешных видео-приколов с котейками по ссылке.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 313

Все по теме:

Животные, Коты, Смех, Юмор, Курьезы, Приколы.
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